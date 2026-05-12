«Чего-то недоговаривает»: врач усомнился в правдивости диагноза Лерчек

Рак желудка — крайне «злое» заболевание, от которого невозможно быстро излечиться.

Эксперты засомневались в правдивости тяжелого диагноза Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, четвертая стадия рака несовместима со спортом. Рак желудка — это крайне «злое» заболевание, от которого невозможно быстро излечиться. Тем более это невозможно сделать с помощью фитнес-центра.

«Что такое рак четвертой степени? Это значит, что есть удаленный метастаз. Один или десять — это уже все равно. И это говорит о том, что заболевание выходит из-под контроля, в финальную фазу, и иммунная система уже с ним не справляется. Соответственно, любое занятие спортом этот процесс только ускоряет, потому как оно повышает кровоток, что обеспечивает дополнительное распространение метастаз по организму. Потому вся эта история, на мой взгляд, выглядит крайне странно», — сообщил терапевт.

Кроме того, он подчеркнул, что из этой ситуации следуют два вывода: либо девушка намеренно усугубляет здоровье, либо чего-то недоговаривает о своем состоянии.

«В принципе, когда происходит такая история с желудком, счет идет на месяцы. Какой спорт?» —добавил Хухрев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что москвичка тайно сфотографировала Лерчек в спортзале. После ситуации ей аннулировали абонемент стоимостью 350 тысяч рублей.

