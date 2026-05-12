Следят за реакцией: новая российская технология ускорит подбор лекарств от рака

Ученые из Сибири создали модель, которая показывает, как терапия влияет на метастазы.

О прорыве в лечении и выявлении рака, который совершили российские ученые. Они создали 3D-модель, которая показывает метастазы на ранней стадии. Теперь врачи в режиме реального времени следят не только за ростом раковых клеток, но и их реакцией на различные лекарства.

Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас встретился с авторами новой методики и узнал, как она помогает своевременно выявлять даже бессимптомную болезнь.

Говорят, что в голову другого человека не залезешь. Но сейчас именно от этого зависит жизнь мужчины. Под микроскопом нейрохирургов мозг пациента — аккуратно и без резких движений врач пробирается глубже.

— Рука выбивается хорошая, нога плоховатая.

К конечностям подключены специальные датчики, которые отслеживают даже малейшие движения скальпеля. Буквально «игра на нервах», но задевать их нельзя — обрыв соединений приведет к параличу.

Пациент обратился в больницу с жалобой на онемение в теле. Провели диагностику мозга и обнаружили в черепной коробке новообразование. Удалить опухоль можно только хирургическим путем.

«Главной целью операции было здесь получить генетический материал, чтобы определиться, что это за опухоль, насколько она злокачественная, чтобы пациент получил химиолучевую терапию», — рассказал профессор, врач-нейрохирург Красноярской краевой клинической больницы № 1 Павел Шнякин.

Теперь именно от подбора эффективного препарата зависит жизнь мужчины — химиотерапия должна затормозить рост остатка глиобластомы и остановить возможное распространение метастазов.

— Видим вот такую картинку. Клеточки наши начинают делиться и, соответственно, образуются вот такие очаги опухолевые, напоминающие уже рост метастаза.

Но не все лекарства работают эффективно — их важно подобрать очень точно и как можно быстрее. Томские ученые нашли способ: создали уникальную трехмерную модель метастаза рака молочной железы в печени, выращивая клетки методом объемного культивирования. Фактически это миниатюрная копия реального процесса, только помещенная под стекло микроскопа.

— Вот так выглядит наша 3D-модель. Мы в реальном времени наблюдаем динамику, то есть рост наших метастазов.

Модель позволяет наблюдать в реальном времени, как одиночная клетка превращается в полноценный опухолевый очаг — как начинает делиться и как формирует свой смертельно опасный «анклав». И самое важное — как разные лекарства пытаются этому помешать.

«Наша модель позволяет не только рассмотреть, но и влиять на ключевые этапы метастазирования, что дает возможность ее применения для эффективного скрининга новых лекарственных молекул», — пояснила младший научный сотрудник центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Лина Ефимова.

До сих пор при таких исследованиях приходилось использовать лабораторных животных. Но биология мышей и людей сильно различается, и на подбор действенных вариантов уходит слишком много времени.

«У нас есть мишени, которые позволяют идентифицировать их с помощью молекулярных методов исследования и назначить уже конкретный препарат в отношении данной мишени. Но опять же, не для всех мишеней созданы свои таргетные препараты», — отметил председатель Российского общества клинической онкологии Дмитрий Носов.

Именно новая модель должна ускорить разработку и поиск препаратов с противометастатическим действием, которые смогут вмешиваться в процесс на самом раннем этапе. Тысячи пациентов получат шанс на жизнь.

«Сейчас нами разработана модель для скрининга антиметастатических препаратов для рака молочной железы. Но в перспективе мы, наверное, можем практически любую локализацию опухоли интегрировать в эту систему», — рассказала научный сотрудник центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Ксения Невская.

С одной стороны, процесс скрининга становится гораздо более эффективным, с другой — уменьшится число животных, которых сейчас используют для доклинических испытаний препаратов.

