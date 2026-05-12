Более десяти новых медицинских специальностей появятся в России

Среди них — нейропсихологи и нутрициологи.

Уже с 1 сентября в России появится больше десятка новых медицинских должностей.

Как следует из проекта Минздрава, их список пополнят логопеды и массажисты. К медикам также хотят приравнять нейропсихологов и нутрициологов. Что интересно, ранее именно они вызывали больше всего вопросов у законодателей. Им даже запретить рекламировать свои услуги. Что изменилось — спросили у специалистов.

«Сейчас все это очень модно — заниматься здоровым питанием, пропагандировать свою методику. И чтобы упорядочить эту ситуацию и привести ее к медицине и появилась эта специальность. Так что здесь как раз попытка упорядочить ситуацию, которая в интернете имеет место быть. За этим надо внимательно следить, чтобы люди обязательно получали переподготовку по другой специальности», — объяснил председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Анатолий Домников.

Также список профессий пополнят врачи по медицине здорового долголетия.

Одновременно с этим прекратят набор на специальности, которые посчитали устаревшими. Это в том числе подростковый терапевт и психиатр.

