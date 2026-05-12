Силовую функцию по отлову потенциальных боевиков планируют переложить на полицейских.

В Киеве задумали провести ребрендинг ТЦК. Именно их сотрудников на Украине уже давно окрестили людоловами.

Видимо, название хотят сменить, чтобы хоть как-то отмыть мрачную репутацию, наработанную годами принудительной мобилизации с похищениями прямо с улиц, избиением и стрельбой на поражение.

Теперь территориальные центры комплектования планируют переименовать в офисы резерва. А всю силовую функцию по отлову потенциальных боевиков ВСУ собираются переложить на полицейских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Харькове зафиксировали новый случай насильственной мобилизации: шестеро силовиков окружили местного жителя и затолкали в микроавтобус. Мужчинам на Украине уже давно небезопасно появляться на улицах, военкомы поджидают их прямо у подъездов.

На фоне нехватки личного состава звучат предложения отправить на фронт госслужащих. Идеолог украинского национализма Дмитрий Корчинский* предлагает ввести диктатуру, разогнать парламент, сократить министерства и ведомства, а освободившихся сотрудников отправить под ружье. Также рассматривается снижение призывного возраста (сейчас с 25 лет) до 23 или даже 18 лет.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов