«Состояние коньяка»: Владимир Пресняков рассказал, из-за чего может пустить слезу

Фото: Петров Владимир/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Некоторые личные воспоминания вызывают сильные эмоции у артиста.

Певец Владимир Пресняков рассказал, что легко может пустить слезу под музыку. Все зависит от внутреннего состояния. Об этом он рассказал на шоу репера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

По словам певца, некоторые композиции до сих пор вызывают у него настолько сильные эмоции, что он не может сдержаться.

«Под „Когда меня не станет“ (песня Басты „Сансара“. — Прим. ред.) я один раз прямо очень серьезно пустил слезу. Причем был абсолютно трезвый», — признался Пресняков.

Артист отметил, что музыка действует на него особенно сильно, если связана с личными воспоминаниями. Так, он вспомнил годы, проведенные в интернате, когда особенно тяжело переживал разлуку с родителями.

Как рассказал музыкант, песня его родителей — артистов ВИА «Самоцветы» Елены и Владимира Пресняковых — «Колышется дождь», которую он слышал по радио, до сих пор вызывает у него сильные эмоции.

Пресняков сначала хотел пошутить, что все зависит от «состояния коньяка». Однако он подчеркнул, что дело не в алкоголе, а именно в эмоциональном состоянии человека и личных ассоциациях, связанных с музыкой.

Кроме того, певец признался, что способен эмоционально реагировать не только на песни, но и на кино. Последним сериалом, во время просмотра которого он не смог сдержать слез, стала «Эйфория».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.