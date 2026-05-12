«Надо жениться осознанно»: Владимир Пресняков о разводе сына Никиты

Владимир Пресняков о разводе сына: к женитьбе нужно подходить осознанно

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исполнитель отметил, что современная тенденция разводов — это новая реальность, к которой нужно привыкать.

К женитьбе надо подходить осознанно, такое мнение высказал певец Владимир Пресняков на шоу репера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко). Музыкант порассуждал на тему брака, разводов и отношений, а также раскрыл главные секреты семейного счастья.

Размышления артиста стали ответом на вопрос гостя программы о недавнем разводе его сына — Никиты Преснякова. Певец не стал комментировать расставание наследника напрямую.

Исполнитель отметил, что современная тенденция разводов — это новая реальность, к которой нужно привыкать. По его словам, люди должны пройти определенную «школу любви», чтобы накопить опыт и лишь затем, уже осознанно, принимать решение о создании семьи.

«Не надо жениться, глупенькие молодые ребята. <…> Надо уже осознанно жениться на человеке, который тебе близок», — поделился Пресняков.

Певец убежден, что каждый, кто нашел вторую половинку, — счастливчик. При этом он предостерег от «деления территорией» в отношениях и посоветовал не впадать в депрессию из-за любви. Уныние может только отдалить желаемые чувства.

Особую роль в сохранении семьи артист отвел чувству юмора, назвав его главным условием долгой и счастливой совместной жизни.

Никита Пресняков развелся с моделью Аленой Красновой в 2025 году. Брак продлился около восьми лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.