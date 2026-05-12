«Я не дал ему того отцовства»: Владимир Пресняков о вине перед сыном Никитой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Владимир Пресняков признался, что в молодости относился к отцовству совсем иначе, чем сейчас. По словам артиста, в 20 лет он был эмоциональным и «безрассудным» папой, а с возрастом к нему пришло осознанное понимание семьи и ответственности перед детьми.

«Я до сих пор чувствую вину и переживаю из-за того, что не дал Никите (Преснякову. — Прим. ред.) того отцовства, которое должен был дать», — рассказал Пресняков в шоу рэпера Басты.

Артист вспомнил, что в молодости был полностью поглощен чувствами к сыну и старался проводить с ним как можно больше времени. Однако после расставания с певицей Кристиной Орбакайте, матерью Никиты, ему не удалось оставаться рядом с ребенком так долго, как хотелось бы.

При этом певец отметил, что, несмотря на внутреннее чувство вины, сейчас у него с Никитой сложились очень теплые отношения. Он подчеркнул, что сын не держит на него обиды, а их общение давно вышло за рамки стандартных отношений отца и ребенка.

«Мы безумно крутые друзья, прямо друзья», — признался музыкант.

Говоря о младших детях, Пресняков отметил, что теперь воспринимает отцовство уже совершенно иначе — как осознанную задачу сделать так, чтобы дети выросли лучше него самого. По словам артиста, сегодня для него важнее всего не контроль и строгость, а доверие и дружеский контакт.

Певец добавил, что сейчас испытывает настоящее счастье от семейной жизни и особенно ценит то, что дети воспринимают его не только как отца, но и как близкого человека, с которым можно шутить, разговаривать и делиться переживаниями.

Сейчас Пресняков женат на певице Наталье Подольской. Пара растит двоих сыновей — Артемия и Ивана.

