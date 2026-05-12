«Остальные погибли или умерли»: Владимир Пресняков о друзьях и алкоголе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец поделился, что многие его знакомые из бурной эпохи вечеринок и застолий так и не смогли выбраться из разрушительного образа жизни.

Певец Владимир Пресняков признался, что после отказа от алкоголя рядом с ним остались лишь единицы из прежнего круга общения. По словам артиста, многие люди из той эпохи либо не смогли справиться с зависимостями, либо трагически ушли из жизни.

«Абсолютно мало осталось со мной людей. Это Леня Агутин, прежде всего, Игорь Николаев. Остальные либо погибли, либо умерли — всех ждала не очень хорошая участь», — рассказал Пресняков в шоу рэпера Басты.

Артист вспомнил, что в молодости алкоголь был неотъемлемой частью жизни многих музыкантов. Тогда выпивали практически все, причем в огромных количествах — иногда доходило до девяти бутылок коньяка в день. При этом Пресняков признался, что долгое время ему казалось, что спиртное лишь помогает справляться с бешеным ритмом и внутренним напряжением.

Со временем ситуация вышла из-под контроля — артист начал замечать у себя признаки зависимости. Переломным моментом стало осознание того, как он выглядит со стороны. Особенно его пугала мысль о том, что однажды записи с его неадекватным поведением могут увидеть дети.

После этого музыкант решил кардинально изменить образ жизни и сосредоточиться на семье. Близкие люди, любовь и домашняя жизнь оказались гораздо важнее прежних тусовок и бесконечных застолий.

