Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего ВСУ нарушили режим прекращения огня 30 383 раз за время действия перемирия.

С окончанием действия режима прекращения огня российская армия продолжила проведение специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны.

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне СВО зафиксировали 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной.

В конце апреля 2026 года российский лидер в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Президент США поддержал идею.

Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях. Во время перемирия военные не наносили авиаудары, не применяли артиллерию и ударные дроны для атак по украинским позициям. При этом украинская сторона регулярно допускала нарушение режима прекращения огня.

В апреле Россия объявляла пасхальное перемирие. Оно действовало 11 и 12 апреля. По его итогам российское Минобороны заявило о 6558 нарушениях режима приостановки огня со стороны ВСУ. В ведомстве сообщили, что российская сторона приостановила наступление по всем направлениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.