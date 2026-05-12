Врач предупредила, где можно заразиться лихорадкой Денге

Фото: www.globallookpress.com/Andre Skonieczny

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В некоторых странах зафиксировали резкий рост завозных случаев заболевания.

Туристы из России могут подхватить вирусную лихорадку Денге исключительно в странах с тропическим климатом, где обитают комары-переносчики. Об этом в беседе с aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя тревожную тенденцию, отмеченную европейскими медиками на Мальдивах.

В бюллетене Института Роберта Коха появилась цифра, заставившая инфекционистов насторожиться: число привезенных из отпуска случаев Денге в Германии за неполные пять месяцев 2026 года достигло 35, тогда как за весь 2025-й их было всего девять. Чернышова пояснила, что география рисков охватывает огромную зону.

«Заболеть лихорадкой Денге можно только в тропиках. Это порядка ста стран, включая популярные у наших туристов Таиланд и Индию. Там можно заразиться, потому что это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые, то есть комары», — сказала специалист.

Врач особо подчеркнула: на территории России нет ни одного лабораторно подтвержденного местного случая, все эпизоды являются завозными. По словам эксперта, комфортная среда для распространения вируса существует там, где насекомые живут в естественной природной среде.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач Татьяна Сатаева подробно объяснила признаки заражения хантавирусом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.