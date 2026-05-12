Небо и земля? Тюремный надзиратель сравнил условия в мужских и женских колониях

В мужских колониях меньше межличностных конфликтов, в женских — ниже уровень насилия

Бывший сотрудник исправительных учреждений раскрыл специфику психологического климата и безопасности.

В мужских тюрьмах фиксируется значительно меньше межличностных конфликтов, в то время как в женских учреждениях существенно ниже уровень насилия. Об этом рассказал пользователь Reddit с ником Maleficent_Task_5852, проработавший надзирателем в различных учреждениях больше десяти лет.

«Самое лучшее в работе в мужской тюрьме — меньше конфликтов. Самое лучшее в работе в женской тюрьме — меньше опасностей. При этом женщины, как правило, больше нуждаются в помощи — им часто бывает нужно выговориться, просто побеседовать с кем-нибудь или пожаловаться на других заключенных», — отметил автор публикации.

Иногда мужчина настолько глубоко погружался в личные истории своих подопечных, что испытывал острое чувство бессилия из-за невозможности оказать им реальную поддержку.

Однако в биографии автора был исключительный случай проявления сочувствия. Один раз он нанял адвоката для заключенной, в невиновность которой поверил.

При этом бывший сотрудник подчеркнул, что сохранил свой поступок в тайне: он никогда не признавался осужденной женщине в том, что именно он оплатил юридические услуги, позволившие ей защищать свои права.

