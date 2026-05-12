Мошенники начали представляться сотрудниками службы фельдъегерей для кражи денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Злоумышленники пользуются незнанием людей о специфике работы ведомства.

В России зафиксировано появление новой схемы мошенничества, при которой преступники выдают себя за сотрудников Государственной фельдъегерской службы (ГФС). Об этом сообщили в МВД РФ.

Выбор данной организации для прикрытия не случаен — подавляющее большинство жителей страны в повседневной жизни никогда не контактировали с этим ведомством и плохо представляют его реальные функции. В связи с этим россияне чаще доверяют звонкам от лиц, представляющихся работниками этой специфической структуры.

В ходе реализации преступного замысла мошенники связываются с потенциальными жертвами и рассказывают вымышленные истории о работе неких специальных «курьеров».

Злоумышленники могут утверждать, что гражданину необходимо задекларировать имеющиеся у него наличные или пройти процедуру проверки денежных средств на подлинность.

Зафиксированы случаи, когда людей пытались вовлечь в незаконные действия, предлагая им якобы официальную стажировку или вакансию внештатного сотрудника в ГФС.

В МВД подчеркнули, что реальная служба занимается исключительно обеспечением связи между органами власти и доставкой секретной правительственной корреспонденции, поэтому она в принципе не взаимодействует с физическими лицами.

Министерство внутренних дел призывает граждан к бдительности и напоминает, что настоящие представители фельдъегерской службы никогда не запрашивают данные банковских карт и не занимаются сбором личных ценностей или документов у населения.

Любые предложения передать деньги или конфиденциальную информацию курьеру от имени ГФС являются стопроцентным признаком мошенничества.

