В меру, но можно: россиянам назвали болезнь, при которой полезно есть сыр

По словам врача, белок казеин усваивается постепенно, обеспечивая сытость без резких скачков инсулина.

Употребление сыра помогает людям с сахарным диабетом контролировать уровень глюкозы в крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Это может быть важно людям с нарушением углеводного обмена. Кроме того, сыр способен обеспечивать чувство сытости в течение некоторого времени. <…> Если человек испытывает голод, то перекусить легким овощным салатом и кусочком сыра можно», — пояснила эксперт.

Круглова подчеркнула, что при диабете первостепенное значение имеет контроль массы тела. Поэтому для ежедневного рациона следует выбирать сорта с невысокой жирностью, чтобы не превышать калорийность.

«Важно использовать на ежедневной основе сыр невысокой жирности. Можно обратить внимание на полутвердые сорта с жирностью до 20%, творожный сыр», — уточнила диетолог.

Рекомендованная порция — не более 30–40 граммов в сутки. Людям с избыточным весом специалист советует ограничиваться сырами жирностью до 20% и следить за насыщенными жирами из других молочных продуктов. Тем, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), не стоит есть сыр, как и любую другую пищу, прямо перед сном — последний прием должен быть за час-полтора до отдыха.

