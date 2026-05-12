Причиной смерти актера Вадима Александрова стала травма головы при падении

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы, полученная при падении. Об этом РИА Новости сообщила семья знаменитости.

Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» долгое время боролся с раком, однако болезнь не была причиной его ухода.

Родственник три дня не навещал актера, а когда приехал, то увидел, что тот лежит на полу в коридоре. При этом рядом с телом Александрова была лужа крови. Позже выяснилось, что при падении артист повредил голову.

«Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сказал собеседник.

Как отметил мужчина, из-за онкологии Александров сильно похудел. Борьба за жизнь была изматывающей, уточнил он.

«У него уже было просто отвращение к жизни», — добавил родственник актера.

Артист окончил театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Сразу после выпуска служил в театре ЦДТ. Потом присоединился к труппе Олега Табакова. Зрителям Александров был известен по фильмам «Экипаж», «Кин-дза-дза!» и «Усатый нянь».

