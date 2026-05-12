Главреду «Дождя» Дзядко назначили восемь лет заочно по делу о фейках об армии

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дело связано с публикациями в Telegram-канале Дзядко о событиях в Буче и Ирпене.

Главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко** заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Головинского суда Москвы.

Также Дзядко приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей и четырем годам запрета администрировать сайты в интернете.

В ходе прений сторон Гособвинение просило назначить Дзядко восемь лет лишения свободы и штраф в размере 5,9 млн рублей.

Дело связано с публикациями в Telegram-канале Дзядко о событиях в Буче и Ирпене. По версии следствия, в них была недостоверная информация о действиях российских военнослужащих. Кроме того, фигурант несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее украинского бизнесмена Евгения Черняка*** заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по делу о финансировании терроризма.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

** — включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.