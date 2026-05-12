«Маркуша, спасибо»: Маликов вышел на сцену с восьмилетним сыном

Мальчик неожиданно подхватил припев прямо во время исполнения песни на концерте 9 мая.

Народный артист России Дмитрий Маликов получил неожиданную поддержку прямо во время выступления в Измайлово в Москве. К микрофону выбежал его восьмилетний сын Марк и начал подпевать. Об этом артист рассказал в личном блоге.

«Можно ли удалять „Родительский контроль“ с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что слушает? Измайлово. 9 мая. Песня „Бисер“. Маркуша, спасибо за сюрприз!» — написал певец.

Кадры импровизированного дуэта быстро разлетелись по соцсетям. Сам Маликов не скрывал удивления от смелости наследника.

Ранее Маликов признавался в симпатии к искусственному интеллекту. На концерте «Звезды Дорожного радио» он рассказал 5-tv-ru об активном использовании нейросетей, которые, по его словам, дают грамотные советы даже по медицинским и вопросам питания, вплоть до рекомендаций по снижению уровня сахара.

Тем не менее, певец настаивает: несмотря на развитие технологий, важно сохранить в творчестве живое, человеческое начало.

