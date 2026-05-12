Молодежь по всему миру перестала поступать в вузы

Во многих странах выпускники все чаще разочаровываются в высшем образовании из-за проблем с работой.

Мировой интерес к высшему образованию начал заметно снижаться. Как выяснили «Известия», молодые люди все чаще сомневаются в необходимости поступления в университеты, поскольку диплом далеко не всегда гарантирует хорошую работу.

Согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, к концу 2025 года около 43% выпускников американских вузов оказались «недозанятыми» — то есть работали на должностях, где наличие высшего образования фактически не требуется.

Похожая ситуация складывается и в других странах. В Великобритании так называемая «премия за диплом» с 2007 года сократилась почти вдвое. В Китае безработица среди молодежи уже превысила 20%.

Научный сотрудник Института Гайдара Ольга Магомедова объяснила, что кризис особенно заметен в сферах, где работодатели все больше ценят практические навыки и способность к самообучению, а не академическую подготовку.

По словам эксперта, первыми с проблемой столкнулись гуманитарные направления. Например, туристическая отрасль продолжает выпускать большое количество менеджеров, хотя на рынке не хватает сотрудников линейных специальностей.

Дополнительной проблемой стало перепроизводство специалистов. Так, в США количество айтишников выросло на 110%, тогда как число вакансий увеличилось всего на 6%.

Схожие тенденции наблюдаются и в России. Доля граждан с высшим образованием в стране остается одной из самых высоких в мире. При этом, как отметил эксперт Борис Илюхин, массовый набор студентов постепенно отражается на качестве подготовки.

По данным ВШЭ, около четверти выпускников российских вузов работают не по специальности. Среди окончивших колледжи этот показатель достигает 44%. Одной из причин эксперты называют слабую связь образовательных программ с реальными запросами бизнеса и недостаток качественных стажировок.

