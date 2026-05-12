Сбор за тарелки: в Турции придумали новый способ нажиться на туристах

Счет в ресторане на курорте может неприятно удивить.

На курортах Турции, Европы и России рестораны начали вводить новые дополнительные сборы для посетителей. Теперь туристам приходится доплачивать не только за обслуживание, но и за дополнительные тарелки, посуду и даже принесенные с собой продукты. Об этом сообщил портал Tourprom.

Так, в некоторых заведениях в Бодруме компании гостей могут выставить отдельный счет за совместное употребление одного блюда. Например, если несколько человек заказывают одну пиццу, ресторан способен добавить к чеку еще 20% от ее стоимости за дополнительные приборы и тарелки.

Похожие правила действуют и в ряде европейских стран. В Австрии и Италии плата за «лишнюю тарелку» уже стала обычной практикой — в отдельных заведениях она достигает 11 евро. В одном из кафе в Вене посетителям приходится отдельно платить даже за подачу десерта в стеклянной посуде.

На турецких курортах Бодрум и Чешме также распространился так называемый сбор за «накрытие стола». В некоторых ресторанах он может доходить до 500 лир с человека (800 рублей. — Прим. ред.).

На российских курортах заведения действуют осторожнее. В Сочи дополнительные траты часто маскируют под сервисный сбор, который мелким шрифтом включают в чек. Обычно он составляет от 10 до 15%. Кроме того, многие рестораны вводят минимальную сумму заказа на одного гостя — от трех до пяти тысяч рублей.

Дополнительные платежи могут появляться и за принесенные с собой напитки или детское питание. Некоторые заведения называют это «обслуживанием сторонней продукции».

Как отметили эксперты туристического рынка, популярность Турции среди россиян продолжает расти. По словам вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчяна, путешественников привлекают более доступные цены и короткий перелет по сравнению, например, с Мальдивами.

Сейчас между Россией и Турцией выполняется около 200 рейсов в неделю, тогда как на Мальдивы — всего девять. При этом десятидневный отдых семьи с ребенком в Турции обходится примерно в 300 тысяч рублей, а аналогичную сумму туристы могут потратить только на авиабилеты на Мальдивы.

