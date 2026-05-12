Деньги могут «сгореть»: аналитик предупредил о риске хранения наличных дома

Привычка хранить крупные суммы в квартире может обернуться финансовыми потерями.

Хранение крупных сумм наличными дома может привести к постепенной потере денег из-за инфляции. Об этом заявил ведущий аналитик компании «Амаркетс» Игорь Расторгуев.

По словам специалиста, снимать деньги «про запас» сейчас не имеет особого смысла, если отсутствуют риски технических сбоев в банковской системе. Эксперт отметил, что хранение наличных дома связано сразу с несколькими проблемами — от обесценивания средств до физических и операционных рисков.

«Хранение крупных сумм дома несет сразу несколько проблем: они обесцениваются из-за инфляции, сохраняется физический риск и повышается операционный риск, так как банки могут требовать подтверждение происхождения средств», — подчеркнул Расторгуев в разговоре с РИА Новости.

Аналитик добавил, что суммы свыше 50 тысяч рублей разумнее размещать на банковских вкладах или хранить на картах с кешбэком. Такой вариант позволяет не только сохранить средства, но и получать дополнительный доход.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что снижение ажиотажа вокруг снятия наличных помогает банкам избегать дефицита дорогой ликвидности. В противном случае финансовым организациям приходится занимать средства у Центробанка под высокий процент, что в итоге отражается на стоимости кредитов для населения.

