www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

Бывший глава офиса президента подал в отставку еще полгода назад и готовился к преследованиям.

Зеленский уже как минимум семь раз обещал закончить конфликт переговорами, но каждый раз в итоге срывал процесс. Именно такую цифру в резонансном интервью Такеру Карлсону назвала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима — Юлия Мендель. По ее словам, Зеленский меняет риторику, переобуваясь в зависимости от ситуации. А завершение конфликта обернется для него политическим самоубийством, за которым последуют реальные уголовные дела.

Тем более, что его ближайшее окружение сейчас в центре нового витка антикоррупционных расследований. Под прицелом НАБУ снова оказался экс-глава офиса Андрей Ермак. Что именно может подкосить позиции Зеленского в столь неудобный для Киева момент — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Совсем недавно второй человек на Украине явно нервничает, как будто загнан в угол. Пытается дозвониться кому-то по телефону. Но на том конце уже не отвечают.

Андрей Ермак был главой офиса президента, то есть правой рукой Зеленского. Теперь прямо в центре столицы, на глазах у прохожих, устроили показательный обыск. Одновременно НАБУ выкладывает материалы, в которых объясняет, в чем именно подозревает бывшего главу офиса президента. Он с сообщниками, тоже очень близкими к Зеленскому, отмыл как минимум 400 миллионов гривен. Легализовали эти деньги через строительство особняков в элитном поселке.

«По данным НАБУ и САП, будущими владельцами резиденций и другими лицами в период 2021–2025 годов было отмыто почти девять миллионов долларов США, использованных для строительства резиденций «Династия», — сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.

Это продолжение того самого «Миндич-гейта», который тянется с прошлого года. Вместе они годами строили для себя коттеджи под Киевом. Соседом Ермака был сам «кошелек» Зеленского — Миндич. Причем работы прекратились только летом прошлого года, когда следствие впервые публично назвало имена коррупционеров, что вызвало у них истерику.

— И что, мы не возобновим это, да?

— Я думаю. Возобновим, как это! А ну покажи, как там внутри? А это чей дом? Это ж не мой, я уже так в фасаде стою.

— Это Андрея, я ж ему тоже делаю.

— Он сказал делать?

— Нет, я делаю, потому что надо срочно террасы, я же спешу к зиме, вы не понимаете, это процесс творческий. Ты меня просто ошарашил.

— Чем?

— Не знаю. Я чувствовала, но думала, ты порешаешь как-то.

Всем участникам придумали позывные. У Ермака — «Р-два». Впрочем, часто его называют просто по имени. Как, возможно, и Зеленского. Имя «Вова» всплыло в предыдущей партии документов, опубликованных две недели назад. Глава киевского режима скандал вокруг себя и своих чиновников старательно не замечает. Ермак тоже отказался от комментариев.

«Я сейчас не буду ничего комментировать. Когда следственные действия завершатся, я дам комментарий. У меня нет никакого дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видите», — заявил он.

Ермак подал в отставку еще полгода назад. И, видимо, готовился к преследованиям, даже обещал пойти служить в ВСУ. Но не ушел — вместо формы носит дорогой костюм и всем своим видом старается демонстрировать спокойствие. После обысков его, кстати, действительно отпустили. Эксперты уверены: и этот обыск, и новые публикации — на самом деле лишь попытка оказать давление на Зеленского, который упорно не хочет ни отдавать власть, ни идти на уступки.

«Какой-то договорной матч действовал. И похоже, вот этим джентльменским договоренностям пришел конец. Связано ли это с возможным скорым визитом Кушнера и Уиткоффа в Киев, о котором в последнее время много слухов? Трудно сказать, но явно НАБУ понадобилось продемонстрировать, что они не играют в такие договорняки», — считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Еще один удар по Зеленскому нанесла его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она дала большое интервью Такеру Карлсону, едва ли не самому авторитетному журналисту в США. Мендель открыто призвала Запад добиваться смещения Зеленского, который, по ее словам, с самого начала проявлял задатки диктатора.

«Когда его рейтинги пошли вниз, он обвинил в этом пиарщиков и пресс-службу. Он собрал нас и спорил с нами. В какой-то момент он очень раздраженным тоном сказал: «Мне нужна пропаганда Геббельса, если хотите. Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов для пропаганды Геббельса», — заявила Юлия Мендель, в 2019–2021 годах занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

А еще она косвенно подтвердила то, о чем и так давно говорят.

«Опять же, я этого не видела. Дело в том, что все эти люди говорят о кокаине. Каждый раз, когда мы готовились к интервью, я приносила заметки, объясняла, кто журналист, что ему нужно говорить, основные месседжи, вопросы. А потом он уходит минут на 15 в ванную. И я вам говорю: меня всегда удивляло, что он выходил оттуда другим человеком. Правда, всегда другим человеком», — рассказала Мендель.

Разгромное интервью Мендель, подозрение Ермаку, новые файлы, которые теперь называют демонстративно уже не «пленками Миндича», а именно что «пленками Ермака». А еще тот факт, что НАБУ фактически было создано Вашингтоном и им же, по некоторым данным, контролируется. Слишком много совпадений для одного вечера. Обычно словоохотливый Зеленский пока молчит.

