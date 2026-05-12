Умерла сценаристка сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева

Сценаристка Юлия Терентьева, работавшая над созданием многосерийной медицинской драмы «Склифосовский», скончалась 9 мая в возрасте 45 лет. Данные об уходе из жизни автора текстов появились на портале Кино-театр.ру.

Терентьева родилась в 1980 году в Севастополе, где успешно окончила первую гимназию имени А. С. Пушкина. Профессиональную деятельность в сфере киноиндустрии она начала в 2015 году.

За десять лет активной творческой работы сценаристка успела принять участие в создании 14 различных проектов. Одной из самых известных ее работ стало участие в написании сценария к нескольким сезонам популярного сериала «Склифосовский», где главные роли исполнили народные артисты России Максим Аверин и Елена Яковлева.

Помимо знаменитой истории о врачах, Юлия Терентьева приложила руку к созданию таких лент, как «Пес», «Второй шанс», «Свои» и «Марли». Ее авторству также принадлежит военная драма «Письма с фронта».

Последним завершенным проектом в карьере кинематографистки стал художественный фильм «В аду мест нет», премьера которого состоялась в 2025 году.

