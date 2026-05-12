«Горячая точка»: один из районов США страдает из-за нашествия бигфутов

Бывший военный раскрыл подробности встречи с загадочными существами.

В американском штате Огайо зафиксирован резкий всплеск активности бигфутов, о чем свидетельствуют многочисленные отчеты очевидцев и находки гигантских следов. Об этом сообщил эксперт по поиску сасквачей и ветеран армии США Тодд Нисс в беседе с Daily Mail.

Он подтвердил, что регион стал настоящей «горячей точкой» для подобных явлений. Только за март 2026 года в штате зарегистрировали не менее восьми встреч с существами, чей рост достигает трех метров.

Местные жители находят отпечатки лап длиной около 43 сантиметров в лесных массивах между городами Акрон и Янгстаун.

Нисс, который ранее скептически относился к легендам, радикально изменил мнение после личной встречи с тремя особями в 1993 году во время военных учений в Орегоне. По его словам, существа имели человекоподобные лица, атлетическое телосложение и непропорционально длинные конечности.

В 2015 году ветеран основал некоммерческую организацию American Primate Conservancy для защиты и изучения этих приматов. Отсутствие четких фотографий Нисс объясняет сложностью фиксации осторожных существ в объектив.

«Похоже, в этих лесах есть целое скопление особей», — рассказал эксперт.

Огайо сейчас занимает четвертое место в США по количеству сообщений о бигфутах, уступая лишь штатам Вашингтон, Калифорния и Пенсильвания.

Современная волна активности началась 6 марта, когда местная жительница обнаружила на своем участке следы, которые не смогли объяснить даже помощники шерифа. Исследователи отмечают, что подобная концентрация свидетельств последний раз наблюдалась в 1978 году после аномально суровой зимы.

