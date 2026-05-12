По совету приятеля: 28-летняя женщина притворялась 16-летней школьницей

Обман раскрылся благодаря соцсетям.

В Нью-Йорке 28-летнюю женщину задержала полиция после того, как в течение нескольких недель выдавала себя за 16-летнюю ученицу школы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Аферистке предъявили обвинения в незаконном проникновении на территорию учебного заведения и самовольном присвоении чужого имени.

Согласно материалам уголовного дела, женщина убедила руководство школы в том, что она родилась в 2010 году и только что переехала из Огайо.

Обман раскрылся в тот момент, когда директор образовательного учреждения нашел страницу «ученицы» в соцсетях, где были указаны ее реальный возраст и личные данные.

Столкнувшись с неоспоримыми доказательствами, женщина призналась в содеянном. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнул совет приятеля. Фальсификация документов и статуса школьницы якобы должны были помочь ей в получении расширенной государственной социальной помощи, дополнительных льгот и ноутбука.

В настоящее время женщину отпустили на свободу без внесения залога до следующего слушания, которое намечено на середину июня. Журналисты отметили, что подобные инциденты случались в США и ранее. Например, в Нью-Джерси 29-летняя женщина пыталась учиться в школе по поддельному свидетельству о рождении, а в Далласе взрослый мужчина несколько месяцев успешно выступал за школьную баскетбольную команду под видом подростка.

