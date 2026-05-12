Монстры за диваном: пара четыре года держала детей взаперти, опасаясь коронавируса

Несовершеннолетние не посещали школу и не выходили даже в собственный сад.

В испанском городе Овьедо семейная пара на протяжении почти четырех лет удерживала своих троих детей в полной изоляции из-за опасений перед пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным журналистов, 53-летний немецкий рекрутер и его 48-летняя супруга получили по три года лишения свободы каждый. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, чтобы не травмировать пострадавших несовершеннолетних.

Дети находились в заточении с декабря 2021 года по апрель 2025 года. Следствие установило, что десятилетний мальчик и восьмилетние близнецы не посещали школу, не общались с родственниками и даже не выходили в собственный сад, поскольку родители внушили им страх перед возможным заражением.

Жестокое обращение привело к катастрофическим последствиям для здоровья детей. У младших близнецов диагностировали деформацию ног и нарушение осанки. Они годами спали в тесных детских кроватках, из которых давно выросли.

Полицейские, проникшие в дом, были шокированы антисанитарией. Комнаты были завалены мусором, повсюду валялись использованные средства гигиены и экскременты животных.

Из-за отсутствия медицинского контроля и постоянного ношения подгузников у детей начались проблемы с физиологическими функциями организма.

На спинке дивана следователи обнаружили рисунки монстров с острыми зубами, сделанные красными чернилами. Прокуроры отметили, что младшие дети на момент освобождения даже не умели читать и писать. Один из них при виде травы начал с изумлением ее гладить.

Задержать супругов помогла бдительная соседка, которая вела подробный дневник наблюдений за подозрительным жильцом в маске. Она обратила внимание, что в дом доставляют огромное количество подгузников и продуктов, хотя на улицу никто, кроме отца семейства, не выходил.

Защита пары настаивала, что это была «добровольная изоляция» и попытка защитить семью после того, как супруги сами переболели ковидом. Однако суд признал их виновными в психологическом насилии и оставлении детей в опасности.

Помимо тюремного срока, супругов лишили родительских прав, запретили приближаться к детям ближе чем на 300 метров и обязали выплатить каждому ребенку по 30 тысяч евро (около 2,6 миллиона рублей. — Прим. ред.) в качестве компенсации.

Сейчас с пострадавшими работают психологи, пытаясь помочь им адаптироваться к нормальной жизни после многолетнего кошмара.

