Штрафы со скидкой: МВД предупредило дачников о новой схеме мошенничества
Злоумышленники действуют через мессенджеры или СМС.
Злоумышленники начали рассылать владельцам загородных участков сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагать оплатить штраф со скидкой по ссылке. Об этом в бесееде с ТАСС сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве пояснили, что мошенники через мессенджеры или СМС отправляют ссылки на оплату, пытаясь получить доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг. Однако настоящий административный штраф невозможно оформлить таким способом.
«Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное установленным порядком: лично, заказным письмом или через «Госуслуги», — подчеркнули в МВД.
Кроме того, привлечение к ответственности за нарушения земельного законодательства не может быть внезапным. Ему предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственника уведомляют заранее.
Если вы получили сообщение о штрафе, хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью, это мошенники. Рекомендуется проверять информацию через каналы связи с госорганами.
