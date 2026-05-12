Россиянам рассказали, как вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке

Депутат Свищев: россияне могут вернуть 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке

Подать заявление можно спустя неограниченное время после приобретения жилья.

У граждан России есть возможность вернуть до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке. Но такое право предоставляется тем, у кого доходы облагаются НДФЛ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, общая сумма возврата за проценты зависит от ставки НДФЛ, которая составляет от 13 до 22 процентов, а также от уровня дохода. Лимит вычета установлен в размере трех миллионов рублей. Он добавил, что вернут налог, уплаченный именно с этой суммы.

«Если ваш годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей и вы платите НДФЛ по ставке 13 процентов, вы сможете получить 390 тысяч рублей. Если ваш годовой доход превышает 50 миллионов рублей и вы платите налог по ставке 22 процентов, вы сможете получить 660 тысяч рублей», — пояснил депутат.

Свищев подчеркнул, что подать заявление на возврат денежных средств можно как через год после приобретения жилья, так и через пять лет, но их можно вернуть только за три года, предшествующих году отправки декларации.

