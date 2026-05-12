Страна одна, а вкусов много: Петербург на несколько дней стал столицей гастроиндустрии

37 торговых точек и множество вариантов приготовления различных блюд из мяса, рыбы и овощей. Гостям пришлось делать выбор — что же попробовать в первую очередь.

Петербург на несколько дней стал столицей гастроиндустрии. Там состоялся пятый Гастрономический фестиваль, который познакомил с кулинарными традициями разных регионов нашей страны. Чем угощали и удивляли посетителей, узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Пионерская площадь перед ТЮЗом на три дня превратилась в выставку гастрономических традиций со всех уголков России, где представлены русская, кавказская, сибирская и дальневосточная кухни. Необычные блюда предлагали на каждом шагу: томленая тыква с индейкой, салат мангал с огородов окольного города, лангустины в соусе терияки. Большой интерес вызвал мастер-класс по приготовлению строганины из якутского чира — рыбы, которая прошла лишь одну заморозку — во время ловли в регионе Тикси при температуре минус 60.

Дарами природы Крыма удивляют посетителей участники фестиваля из Севастополя. Натуральные специи, чаи и травяные сборы, которые имеют неповторимый аромат и много полезных свойств.

«Вот здесь и боярышник, и шиповник, и наши травки все крымские для укрепления здоровья, для иммунитета. Также у нас представлено варенье из можжевельника, из кизила — это очень полезное», — рассказывает участница фестиваля из Севастополя Лиана Гончарова.

Петербургским кулинарам тоже есть что предложить искушенному зрителю. В меню — жареный картофель по семейному рецепту, а также одно из традиционных блюд местной кухни — капуста с рулькой по-ленинградски. Ее тоже нужно уметь готовить, чтобы получилось вкусно.

«Ну, во-первых, профессионализм, секрет, любовь к этому делу. Берется квашеная капуста, обжаривается с томатиком — и получается очень вкусно», — говорит участница фестиваля Наталья Муравьева.

«Все очень вкусное, все интересное, все так красиво подается. Мое предпочтение — это рыба, раки и овощи на гриле», — делится посетительницца фестиваля Вера Тиверова.

Некоторые, впрочем, отправились на Гастрономический фестиваль, имея четкую цель.

«Наша задача с подругой была — именно попробовать корюшку. Потому что она идет только определенный период у нас в Санкт-Петербурге, в нашем любимом Финском заливе. Поэтому корюшка на пять с плюсом. Корюшка очень вкусная, пожарена качественно — самое главное. Но вообще фестиваль сделан шикарно», — заметила гостья фестиваля Ирина Марочкина.

Одна из особенностей нынешнего фестиваля — размеры площадки. В этом году ее увеличили вдвое.

Впервые для проведения фестиваля задействовали благоустроенный сад Театра юных зрителей. Здесь организовали зоны для мастер-классов, спортивных активностей, а также кинотеатра под открытым небом — здесь каждый желающий мог посмотреть фильмы о войне киностудии «Ленфильм».

Лидеры гастроиндустрии из разных регионов страны объединились на площадке фестиваля. Это особенно актуально в год, объявленный президентом Годом единства народов России. С каждым годом число участников растет, как и интерес его гостей — с кулинарными традициями ежегодно знакомятся десятки тысяч петербуржцев.

