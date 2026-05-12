В Германии, похоже, еле дождались окончания перемирия — и готовы повышать градус эскалации. Немецкий министр обороны неожиданно прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы запустить масштабную программу сотрудничества. Немцы переходят от разовых поставок Украине к полноценной интеграции в украинский ВПК — вплоть до производства дальнобойных ракет и дронов.

А это значит, что для немецких концернов испытательным полигоном станет не только Украина, но и Россия. Слово корреспонденту «Известий» Павлу Кузнецову.

Кая Каллас в ярко-розовой блузке и с колокольчиком в руке словно призывает европейских коллег на ужин. Главное блюдо в сегодняшнем брюссельском меню — украинский министр иностранных дел. По пути расцеловал чуть ли не всех присутствующих дам. Настрой понятен — вернуться в Киев с пустыми руками для него непозволительная роскошь. Задача максимум — выжать из европейских кураторов больше денег и оружия.

«Да, в нашей двусторонней повестке остаются чувствительные вопросы, но мы готовы двигаться вперед», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Чтобы понять уровень нынешних европейских политиков, можно взглянуть на перечень вопросов, который главы МИДов стран ЕС сегодня рассматривали. В качестве основной вынесли тему о неких якобы похищенных украинских детях. На сайте Евросовета их насчитали аж двадцать с лишним тысяч.

«Швеция и Европейский союз уже делают очень многое для поддержки организаций, которые расследуют случаи похищения и пытаются установить местонахождение вывезенных детей», — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальме Стенергард.

Ответственные за кражу несовершеннолетних уже назначены — это, как ни странно, например, всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». В пресс-релизе Евросовета сказано, что лагеря отдыха проводят, о ужас, патриотическое воспитание. В общем, в отношении них и нескольких российских чиновников Брюссель ввел очередные санкции.

«Такая тема, которая регулярно всплывает на протяжении всего времени СВО. Мы не один раз требовали представить доказательные списки, о каких детях идет речь, какие факты», — отметил политолог, публицист Юрий Светов.

С необъявленным визитом в голубом вагоне в Киев приехал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Показал футболку с надписью: «Храбрая Германия». Нескромно, конечно, называть так программу для развития оборонных технологий. Но в ее рамках Украина и Германия собираются запустить совместное производство беспилотников большой дальности.

«Идея того, что Германия снова доминирующая военная машина Европы, которая под собой всю Европу держит, это теперь мейнстрим немецкой политики. Отсюда выступление Бориса Писториуса в Киеве. Киев должен также быть под немецким влиянием, под немецким контролем», — объяснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

И на фоне всей этой антироссийской вакханалии как-то странно выглядят рассуждения европейцев про переговоры с Россией. Да, в Брюсселе снова хотят разговаривать. Об этом заявил, в том числе, президент Финляндии Александр Стубб. А глава европейской дипломатии Кая Каллас даже анонсировала некий список требований к Москве, над которыми сейчас трудятся евробюрократы.

«Прежде всего, до того, как обсуждать что-либо с Россией, нам нужно решить между собой, о чем именно мы хотим с ней говорить. Для этого нам также нужны уступки со стороны России», — утверждает заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

Кстати, Владимир Путин 9 мая в беседе с журналистами даже назвал конкретного человека, кто мог бы представлять интересы ЕС в диалоге с Россией. Речь про бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Официального ответа на это Кремль пока не получал.

«Европейцы полностью незначимы. Никого не волнует, что говорит Европа. Поэтому они пытаются создавать шум, чтобы занять место за столом», — заметил военный аналитик США Майк Харрис.

А вот что ну очень хорошо получается у европейских чиновников, так это кормить обещаниями. Украинский глава МИД Сибига сегодня снова их услышал множество. Тот самый кредит на 90 миллиардов евро, получить который Киеву не позволяла позиция прежних венгерских властей, теперь вроде как получить можно. Но не сегодня. Даже не завтра. А к концу 2027-го года. Ну, то есть, потерпите.

