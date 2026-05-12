«Кто следующий?»: к бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку пришли силовики

Фото, видео: Reuters/Gleb Garanich; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для многих задержание стало, по меньшей мере, ожидаемым.

Суд на Украине арестовал недвижимость и земельные участки по делу об отмывании девяти миллионов евро. В документах фигурирует экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Под арест попали земли и недостроенные объекты элитного комплекса под Киевом.

На этих кадрах — сотрудники НАБУ у тех самых построек. Ранее следователи сообщили о раскрытии коррупционной схемы, в которой, помимо бывшего главы офиса Зеленского, участвуют другие представители украинской власти. Как именно это расследование может подкосить Зеленского в самый неудобный для Киева момент, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это кадры из Киева. Украинские силовики останавливают черный «Мерседес». Рядом с ним человек уж очень похожий на бывшего главу офиса президента Незалежной Андрея Ермака. Прямо в центре столицы, на глазах десятков прохожих, сотрудники в масках устроили обыск.

Для многих на Украине, как и за ее пределами, задержание Ермака стало, по меньшей мере, ожидаемым. Коррупционное дело Миндича запустило процесс под названием «Кто следующий?». Вот и за Ермаком, который, очевидно, участвовал в серых схемах, приехали. НАБУ и САП официально сообщили о подозрении в отношении бывшего главы офиса Зеленского.

«Он пока не арестован. Арестовывает суд. А ему предъявлено подозрение. Это явно затянувшееся действие, поскольку многие предполагали, что до нового года Ермак получит подозрение. Да, это проистекало из первого акта вот этого Миндич-гейта, а сейчас уже идет второй», — заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Действие затянулось, возможно, еще и потому, что до недавнего времени Ермак, будучи приближенным к Зеленскому, сохранял свое влияние. Совпадение или нет, но именно в день обысков к нему приехала прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк. Села в салон его машины и что-то с ним долго обсуждала. После следственных действий Ермак держит глухую оборону. Все отрицает и отказывается давать комментарии журналистам.

— «Я сейчас не буду ничего комментировать. Когда следственные действия завершатся, я дам комментарий. У меня нет никакого дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видите», — сказал он.

Но вот переписка, где Ермак обсуждал с посредником строительство шикарного особняка. На пленках, которые публикует НАБУ Украины, Ермак проходит не под своим именем, а под прозвищем «хирург». А еще под обозначением «Эр-2».

— Я вас спрашиваю как журналист, это правда, что вы хирург?

— Мое имя — Андрей Ермак. У меня нет другого имени.

По данным силовиков, они раскрыли схему легализации 460 миллионов гривен. Это больше 770 миллионов рублей. Деньги отмывали на элитном строительстве под Киевом. Интересно, что провернули, по сути, двойное воровство. Сначала украли деньги у государства, а потом еще и строителям поселка не заплатили. В расследовании НАБУ переписки, фотографии и прослушка разговоров, раскрывающие преступную схему.

«По данным НАБУ и САП, будущими владельцами резиденций и другими лицами в период 2021–2025 годов было отмыто почти девять миллионов долларов США, использованных для строительства резиденций «Династия», — отметил руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.

Проблемы у Ермака начались в ноябре прошлого года. Тогда НАБУ провело обыски в его элитной квартире в центре Киева. В тот же день он написал заявление об отставке с поста главы офиса Зеленского. Многие посчитали это попыткой отвести подозрения от своего друга и ближайшего соратника, а значит — и от себя лично.

Сам Зеленский эту ситуацию старается будто не замечать. Дистанцируется от скандала, но получается плохо. Вот его уже открыто критикуют бывшие соратники, рассказывая о том, что Зеленский не только знает о коррупции, но и сам в ней участвует.

«У меня есть друг, который попал в шорт-лист кандидатов на должность в Министерстве социальной политики. Ему позвонили и сказали, что собеседование с ним будут проводить Зеленский и господин Ермак.

А еще предупредили, что во время интервью ему нужно будет предложить схемы отмывания денег, чтобы они финансировались через Министерство социальной политики — это министерство, отвечающее за пенсии», — сказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

За отмывание средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц, Ермаку может грозить от восьми до 12 лет колонии с конфискацией имущества. Появятся ли в деле новые имена — зависит в том числе и от показаний экс-чиновника, которые Зеленскому, очевидно, не хочется услышать…

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.