Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая

С 23 мая космическая погода полностью войдет в благоприятную фазу.

В космосе 12 мая ожидается геомагнитная передышка. В этот день не прогнозируется значительных колебаний магнитосферы. В течение суток уровень Kp не поднимется выше 2,5 балла, а значит, метеозависимым можно не беспокоиться о своем самочувствии. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 12 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, во вторник, 12 мая геомагнитная обстановка обещает быть стабильной и не шокировать никакими «сюрпризами».

В течение суток индекс Кр будет колебаться в диапазоне от 0,5 до 2,5 балла. Такой «зеленый» уровень магнитной силы подтверждает и 3%-я вероятность возникновения бури. При этом появление геомагнитных возмущений возможно с 15%-й вероятностью.

Кроме того, индекс Ap ожидается на уровне пяти, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 – около 105, что указывает на малую вероятность развития магнитной бури.

Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 12 мая

Согласно заявлениям Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 749-769 мм рт. ст.

В столице 12 мая ожидается атмосферное давление ниже нормы, что принесет небольшую нагрузку на организм. Диапазон составит 741-746 мм рт. ст. При этом в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — 751-755 мм рт. ст.

Магнитные бури в оставшиеся дни мая

Согласно прогнозам ученых, благоприятная космическая погода продлится до 14 мая. Магнитная буря нагрянет 15 и 16 мая — в эти дни метеозависимым людям следует лучше следить за своим самочувствием.

Геомагнитные возмущения продлятся до 18 мая включительно и будут носить «оранжевый» уровень опасности. С 19 по 22 мая ожидается благоприятная геомагнитная обстановка. Однако уже 23 мая, в субботу, индекс Кр повысится до 4 баллов (по девятибалльной шкале).

Космическая погода стабилизируется с 24 мая и завершит месяц на спокойной геомагнитной ноте.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые поступают от Солнца. Обычно такие потоки возникают во время солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Как рассказала кардиолог Марина Орлова, в дни магнитных бурь важно особенно внимательно относиться к своему психоэмоциональному состоянию и здоровью. По ее словам, неблагоприятные прогнозы не стоит воспринимать как прямую угрозу — они лишь напоминают о необходимости снизить нагрузку на организм.

Врач подчеркнула, что необходимо строго следовать назначенному лечению и принимать препараты по рекомендации специалиста. Также она посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок и активных тренировок. При этом короткие прогулки на свежем воздухе, напротив, могут улучшить самочувствие.

