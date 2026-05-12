Трамп определился с преемниками

Он уверен, что кандидаты смогут побороться на президентских выборах в 2028 году.

У Республиканской партии есть «команда мечты», способная управлять страной после того, как действующее руководство сложит свои полномочия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на ужине в Белом доме.

Глава государства выделил двух потенциальных преемников — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, оба политика — отличные кандидаты в борьбе за президентское кресло в 2028 году.

«Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю», — сказал Трамп, предложив затем участникам встречи выбрать между Вэнсом и Рубио.

Он также назвал обоих кандидатов «командой мечты», но не стал говорить, кто из них должен стать президентом, а кто вице-президентом.

Президент и до этого говорил, что видит в Рубио и Вэнсе своими фаворитами. При этом в этот же список входил еще и министр финансов страны Скотт Бессент. Трамп добавил, что республиканцы имеют «хорошую скамью» преемников, которые могут поучаствовать в будущих выборах.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ждет своего американского коллегу в Москве.

