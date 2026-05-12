Юрий Лоза призвал власти США показать настоящего инопланетянина

Артист считает, что любые заявления и материалы об НЛО не имеют конкретных доказательств.

Певец Юрий Лоза назвал рассекреченные ФБР документы об инопланетянах, пришельцах и неопознанных летающих объектах спланированной акцией американского руководства. Об этом он рассказал в интервью Газета.ру.

По словам российского исполнителя, любые материалы об их существовании следует считать беспочвенными и недоказанными до тех пор, пока власти США не представят миру настоящего пришельца.

«На теме догадок строится большое количество теорий и фальсификаций. Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», - заявил артист.

Ранее ФБР опубликовало данные, в которых говорится о внеземных существах, имеющих маленький рост. В документах также написано о наблюдениях за НЛО в 60-х годах прошлого столетия. Так, в одном из отчетов отмечены слова очевидцев, видевших летающие объекты. Они могут без шума зависать в воздухе, быстро набирать скорость и создавать различные сбои.

