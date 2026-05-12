От призрака невесты до попутчика: какие трассы в России называют проклятыми

В России есть несколько трасс с призраками и странными явлениями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Легенды о дорогах родились благодаря местным жителям и автомобилистам.

Некоторые трассы в России вобрали в себя множество легенд и слухов о необъяснимых явлениях и призраках. Подробнее о самых «проклятых» дорогах страны рассказал портал Life.ru.

Трасса «Колыма»

Трассу от Якутска до Магадана принято считать одной из самых аномальных. Она известна как «дорога на костях», так как ее прокладывали заключенные ГУЛАГа. Именно трагическое прошлое сформировало легенду о призраках погибших заключенных, которые, по словам местных жителей, прокляли дорогу до 2032 года.

Также говорят об участке «чертовы ворота» — месте, где постоянно происходят ДТП и странные явления. И эти слухи подтверждает статистика — только за прошлый год число пострадавших при авариях здесь увеличилось на 15 процентов. Но скептики говорят об отсутствии нормального покрытия, усталости водителей и сложном рельефе.

Из Люберец в Лыткарино

Дурная слава трассы Люберцы — Лыткарино связана с автоаварией в 1989 году, когда погиб свадебный кортеж. После этой трагедии начали появляться рассказы о призраке невесты в белом и призрачных пешеходах на дороге. Существует версия, на месте этой дороги были старые захоронения.

С 1989 по 2002 годы трасса пережила около 20 крупных аварий и множество мелких столкновений. Однако после ремонтных работ их количество сократилось.

Духи на «Волге» в Петушинском районе

Участок трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе имеет репутацию «аномального» из-за странных силуэтов на дороге. Проезжавшие рассказывали о тенях, появляющихся при свете фар, а также призраке женщины, подающей сигналы водителям.

Молчаливый попутчик на «Урале»

Трасса «Урал» — одна из самых загруженных в России. Но она «славится» несколькими аномальными участками. С ней связана история о «башкирском стопщике» — духе погибшего дальнобойщика. Он якобы голосует, а если его посадить в автомобиль, то будет просто молчать. Также здесь родилась легенда о «белом КамАЗе», который движется по дороге, а потом внезапно исчезает.

Мальчик на повороте к селу Чернцы

Поворот к селу Чернцы в Ивановской области — один из немногих местных участков с репутацией опасного места. Дело в том, что тут бродит призрак мальчика, который якобы погиб вместе с семьей в ДТП в 70-х годах прошлого века. Местные считают, что именно его «дух» становится причиной многих аварий на дороге.

