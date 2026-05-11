Экс-главе офиса Зеленского Ермаку вручили подозрение в отмывании денег

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом году он уже был замечен в коррупционном скандале.

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку вручили официальное подозрение в отмывании денег. Об этом сообщили в Антикоррупционном агентстве страны.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Ермак является частью организованной группы, которая легализовала 460 миллионов гривен (более 777 миллионов рублей. — Прим. ред.) в элитном строительстве под Киевом.

Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых сотрудники НАБУ блокируют автомобиль, в котором, предположительно, находился Ермак. Сообщалось, что с ним проводятся следственные действия, вероятно, вручая подозрение.

Андрей Ермак возглавлял офис главы киевского режима Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он покинул пост на фоне коррупционного скандала. Тогда в его кабинете проводились обыски, однако уголовное дело возбуждать не стали. Спустя несколько месяцев после отставки появилась информация о том, что Ермак вернулся к адвокатской практике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.