В небе над Германией столкнулись два самолета

Никто не пострадал.

В небе на юго-западе Германии столкнулись два небольших самолета. Об этом сообщила газета Badische Zeitung.

«Днем в воскресенье на высоте около 800 метров произошло столкновение <…> Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в городах Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в материале.

Известно, что в столкновении участвовали мотопланер и самолет с винтовым двигателем. В результате происшествия ни пилоты, ни один пассажир не пострадали.

Расследование по факту случившегося уже началось. Полицейским предстоит выяснить, что стало причиной опасного столкновения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что легкомоторный самолет Аэропракт-22 разбился в Омской области во время авиационных работ. В результате авиационной катастрофы погибли двое человек. Авария произошла 6 мая недалеко от деревни Кошкарево.

Транспортная прокуратура региона начала проверку обеспечения безопасности полетов. Эксперты устанавливают все обстоятельства катастрофы.

