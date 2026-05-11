Умер актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» Александров

Фото: Кадр из к/ф «Женщина, которая поёт», реж. Александр Орлов, 1978 г.

Он скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Российский актер Вадим Александров, известный по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», умер на 61-м году жизни. Об этом пишет The Voice.

По информации издания, артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием. О его смерти стало известно 11 мая. Подробности о причинах смерти и месте прощания с актером пока не раскрываются.

Вадим Александров снимался в популярных телевизионных проектах и был известен зрителям по эпизодическим и характерным ролям. Помимо сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», актер участвовал и в других отечественных кинопроектах. Коллеги и поклонники уже начали выражать соболезнования родным и близким артиста.

