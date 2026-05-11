ВОЗ подтвердила девять случаев заражения хантавирусом

Трое из заразившихся скончались.

Девять случаев заражения опасным хантавирусом, связанным с круизным лайнером MV Hondius, официально подтверждены. Об этом заявил глава отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оливье ле Полен во время прямого эфира на YouTube.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано девять случаев заболевания, семь из которых лабораторно подтверждены, и среди них три летальных исхода», — сообщил Оливье ле Полен.

Он также уточнил, что еще один пассажир лайнера пока не включен в общую статистику, так как результат его тестирования оказался неубедительным.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в апреле этого года. Первой жертвой стал 70-летний голландец, у которого поднялась температура, а также начались головная боль и постоянный дискомфорт в животе. Мужчина скончался прямо на судне 11 апреля. После этого от таких же симптомов умерли еще два пассажира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские ученые готовы создать вакцину от хантавируса. Однако на ее разработку им потребуется полтора года.

