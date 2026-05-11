Умер испанский гвардеец, участвовавший в эвакуации с хантавирусного лайнера
Сотруднику было 62 года.
Испанский гвардеец, участвовавший в эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondius, умер от сердечного приступа. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.
Трагедия случилась во время операции на острове Тенерифе, куда 10 мая пришвартовался лайнер. 62-летнему сотруднику гражданской гвардии стало плохо, спасти его не удалось.
На борту MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Европу, с 6 по 28 апреля бушевала вспышка хантавируса. Жертвами инфекции стали три человека, еще несколько заразившихся находятся под наблюдением врачей.
Хантавирус штамма «Андес» передается исключительно при контакте с грызунами.
У заболевших резко подскакивает температура до 40 градусов, а в тяжелых случаях развивается хантавирусный легочный синдром — стремительная пневмония, за которой следуют отказ почек и отек легких.
Ранее 5-tv.ru писал, что 11 мая подтвержден еще один случай заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius — инфецирована гражданка Франции.
