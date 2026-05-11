Пневмония и отказ почек: названы признаки проявления хантавируса
Вирусолог Сатаева: хантавирус может вызвать отказ почек
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Заражение штаммом «Андес» может грозить страшными последствиями.
Хантавирус может привести к пневмонии и отказу почек. Об этом сообщает РИА Новости заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медакадемии КФУ Татьяна Сатаева.
По ее словам, штамм «Андес» вызывает две основные группы тяжелых проявлений.
«Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вторая, что характерно для штамма „Андес“, может вызывать более грозные заболевания — хантавирусный легочный синдром — тяжелая пневмония», — рассказала бактериолог.
Сатаева подчеркнула, что единственный источник заражения для человека — контакт с грызунами. Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила семь случаев инфицирования на судне, трое заболевших скончались.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины в Кабо-Верде, прибыл к берегам Тенерифе с подтвержденной вспышкой смертельно опасного хантавируса на борту. На месте прибытия властиИспании создали «мертвую зону» — огородили периметр для эвакуации людей. За последние 24 часа на берег сошли 94 человека.
Людей, после тщательных проверок, будут постепенно развозить по домам. Координировать эту операцию взялись Нидерланды — именно их лайнер стал рассадником инфекции.
