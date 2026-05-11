Из князи в грязи: семья покойного миллиардера Уинника осталась без денег

Семья покойного миллиардера Уинника осталась без денег и в колоссальных долгах

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

Вдова и сыновья узнали о гигантском долге и заложенных домах лишь после его смерти.

После смерти основателя Global Crossing Гэри Уинника его близкие столкнулись с финансовой катастрофой — миллиардер оставил им не состояние, а многомиллионные долги и угрозу конфискации имущества. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Уинник организовал компанию, обещавшую опутать мир оптоволокном, и стал миллиардером всего за пару лет — быстрее Рокфеллера и Билла Гейтса. Его состояние взлетело до $6,2 миллиарда. Однако в 2002 году Global Crossing рухнула, подав заявление о банкротстве, и рыночная стоимость обвалилась на десятки миллиардов.

При этом семья продолжала жить на широкую ногу — владела знаменитым поместьем Casa Encantada в Бель-Эйр, пляжным домом в Малибу, квартирой в Нью-Йорке и внушительной коллекцией произведений искусства. Газета Los Angeles Times еще в 1999 году иронизировала, что он настолько богат, что у его домработницы скоро появится своя помощница по хозяйству.

Финансовые проблемы начались позже. В 2020 году Уинник взял у компании CIM Group возобновляемую кредитную линию на 100 миллионов долларов, заложив практически все — дома, предметы искусства и даже обручальное кольцо супруги. Судебные издержки по новым инвестициям поглощали средства.

В июне 2023 года семья выставила Casa Encantada на продажу за 250 миллионов долларов — рекордную для страны цену, но 3 ноября 2023 года Гэри Уинник скоропостижно скончался.

Лишь после его смерти вдова Карен осознала масштаб бедствия.

«Я не знала, пока Гэри не умер, что мы оказались в долгах и что Гэри нужны были деньги, чтобы погасить долги и поддерживать свой привычный образ жизни», — написала она в судебных документах.

К декабрю 2024 года задолженность перед CIM выросла примерно до 155 миллионов долларов, и компания официально уведомила семью о намерении конфисковать особняки в Бель-Эйр и Малибу, перешедшие к троим сыновьям.

