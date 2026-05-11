Стубб признал необходимость прямых переговоров Европы с Россией

Фото: Reuters/Eva Korinkova

Участники будущих переговоров пока не определили формат контактов. Европа может направить одного спецпосланника или группу лидеров.

Европа должна начать переговоры с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera.

«Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, то нам необходимо вступить в прямой диалог. Да, пора начать разговор с Россией», — отметил он.

Он подчеркнул, что не знает, когда это произойдет. По его словам, вопрос переговоров европейские лидеры уже обсуждали. По словам Стубба, участники будущих переговоров пока не определили формат контактов. Европа может направить одного спецпосланника или группу лидеров.

Президент Финляндии подчеркнул, что страны Е5 — Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша — должны согласовать этот процесс вместе со скандинавскими и балтийскими государствами.

На днях президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о подходящем партнере для переговоров со стороны Европы, назвал кандидатуру экс-канцлера Германии Шредера, после чего в ЕС активизировались дискуссии на эту тему.

Власти Германии с осторожностью отнеслись к предложению Путина. При этом представители правящей коалиции допустили, что связка Шредера и нынешнего президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера «могла бы стать интересным вариантом». Позднее глава Евродипломатии Кайя Каллас выступила против кандидатуры Шредера.

