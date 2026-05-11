Владелицей скандально известной квартиры с пристройкой в ЖК в Москве оказалась бывший дворник

Незаконная пристройка в элитном комплексе привела к трещинам и угрожает всему зданию.

Утеплитель вывернут наружу, бетонная плитка покрылась трещинами, оголенные металлические профили ржавеют под дождем. Кажется, будто к элитному дому второпях прилепили эту массивную пристройку, не думая о последствиях.

«Что они там делают внутри, известно только им, но что видно с фасада — это нарушение цельности общедомового имущества. Бремя, содержание которого теперь ложится на нас», — заявила жительница дома на Садовнической набережной Ольга Косенкова.

На фундамент здания, согласно независимой экспертизе, легли дополнительные 15 тонн нагрузки — и это не было предумотрено проектом. По словам экспертов, в будущем это может повлиять на целостность дома.

«При незапланированной проектом постройки дополнительной естественно будет дополнительное давление на несущие конструкции здания», — пояснила инженер промышленного и гражданского строительства Эльвира Ярыгина.

Понимают это все, кроме владельца элитной квартиры на первом этаже. По всем документам это пенсионерка — Надежда Домокурова. Не помогло даже решение суда, который признал пристройку незаконной.

Несмотря на судебные решения, работы продолжаются. Пристройку уже застеклили и ведут внутреннюю отделку, несмотря ни на какие запреты.

Не помогло пока и вмешательство Следственного комитета. Уголовное дело возбудили сразу по трем статьям: «Опасные работы», «Подделка документов» и «Самоуправство». Лично Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Возводить такие пристройки можно только с письменного согласия всех собственников, формально документы были в порядке. Именно поэтому проект одобрила Мосжилинспекция. Но позже выяснилось: больше половины подписей в протоколе общего собрания оказались поддельными. Эксперты говорят, это одна из самых распространенных схем в подобных историях.

«Подделка подписей на решение собственников — это очень серьезная проблема. Сейчас готовится новый законопроект по подделке подписей. И в будущем, конечно, вот эта вот уязвимость будет исключена», — заявила директор Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое России Татьяна Вепрецкая.

Жильцы уверены: без ведома управляющей компании, у которой были все данные собственников, провернуть такое было невозможно. Нов УК отрицают вину.

«Собственник без нас все согласовал и начал строить. Документы, которые мы получили, подтверждали, что все в порядке», — утверждает генеральный директор УК «Стейт Сервис» Сергей Юдин.

Сама Домокурова с московскими соседями не общается, да и видеть их никогда не видела. Потому что живет здесь, в поселке Замостье Тамбовской области. За 400 километров от Москвы.

Одна улица, пара десятков домов. Хозяйка элитной московской квартиры живет в старой родительской избушке.

Соседи по поселку рассказывают: Домокурова переехала сюда после смерти матери. До этого вместе с супругом долго жила в Москве. Он работал сантехником, она официально никогда не была трудоустроена.

«Она Москву подметала. <…> Она дворник», — поделилась соседка Надежды Домокуровой Вера Тарасова.

Соседи уверены: квартира только по документам — Надежды Васильевны. На самом деле за ней стоит влиятельный родственник — по одной версии, высокопоставленный сотрудник силовых структур, по другой — чиновник.

«Он начальник какого-то главного округа. Ну видно он такой крутой, зажиточный. Машины такие», — рассказала соседка Надежды Домокуровой Римма.

Влияния неких родственников опасаются и жильцы московского ЖК.

«Нам всем здесь угрожают, что за этим стоят важные, серьезные люди», — поделилась Ольга Косенкова.

Несмотря на угрозы, жители намерены через суд установить, кто же подделал их подписи, и все-таки добиться сноса самовольной постройки — пока их дом еще стоит.

