«Сказали, будет дочь»: Мария Погребняк намекнула на пятую беременность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам знаменитости, она получила прогноз о будущем ребенке.

Блогер Мария Погребняк спровоцировала обсуждения вокруг возможной пятой беременности после нового поста в Telegram-канале.

Она рассказала, что получила прогноз о будущем ребенке. По ее словам, речь идет о девочке, при этом имя человека, который сделал предсказание, она не раскрыла.

«Мне сказали, что у меня будет пятый ребенок — дочь. Тот, кто сказал, ни разу не ошибался», — заявила Погребняк.

У бизнесвумен уже есть четверо детей. Старших сыновей, Артема, Павла и Алексея, она родила в браке с футболистом Павлом Погребняком, с которым рассталась в 2023 году. 1 сентября 2024 года блогер официально оформила отношения с предпринимателем Игорем Головинским. Их общему сыну Владимиру в сентябре исполнился год.

Ранее Павел Погребняк в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, почему его сыновья не стали строить футбольную карьеру. По словам экс-спортсмена, он сам пришел в спорт из непростых обстоятельств, которые требовали усилий и закаляли характер, у его сыновей же "все есть".

