Глава минобороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Глава минобороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Стороны уделяют особое внимание разработке современных беспилотных систем разной дальности, отметил министр.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, где намерен обсудить с украинской стороной расширение сотрудничества в сфере вооружений. Об этом 11 мая сообщило издание Tageblatt.

«Германия и Украина — стратегические партнеры, сотрудничество которых приносит пользу обеим сторонам. Это приводит к появлению многочисленных новых проектов», — привела газета слова Писториуса.

Министр уточнил, что стороны уделяют особое внимание разработке современных беспилотных систем разной дальности, в том числе комплексов для нанесения глубоких ударов.

Кроме того, Писториус сообщил, что правительство Германия намерено создать совместные предприятия с Украиной.

Как ранее писал 5-tv.ru, Германия представила первую в истории военную стратегию Бундесвера. Ее главная цель — это сделать немецкие Вооруженные силы самыми мощными на европейском континенте. Для этого численность армии значительно увеличат.

