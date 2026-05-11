Нетаньяху признал просчет США и Израиля в ситуации в Ормузским проливом

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом израильский премьер не считает оценку ситуации ошибочной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху фактически признал, что Тель-Авив и Вашингтон перед началом конфликта с Тегераном не до конца понимали, к каким последствиям приведет ситуация вокруг Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Журналисты попросили Нетаньяху прокомментировать публикации СМИ о том, что до начала военной операции против Ирана он уверял американскую сторону: руководство исламской республики окажется настолько ослабленным, что не сможет перекрыть Ормузский пролив.

«Я не думаю, что мы могли точно это рассчитать, но я думаю, что проблема Ормузского пролива была осознана по ходу боевых действий», — заявил Нетаньяху.

При этом израильский премьер отметил, что не считает оценку ситуации ошибочной, утверждая, что нынешнее положение дел несет «огромные риски для Ирана».

«Я не утверждаю, что я идеально предугадываю события, и никто на это не способен. Иранцы тоже», — заявил он.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Удары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран. В результате атак погибли представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера, аятоллу Али Хаменеи.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции и атаковал Израиль. Под удары также попали американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и других странах региона.

Власти Ирана также перекрыли Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, которые поддержали действия против исламской республики.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня с Ираном. 11 апреля представители Ирана и США провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не смогли договориться о долгосрочном урегулировании конфликта из-за сохраняющихся противоречий.

21 апреля Трамп заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Иранское государственное телевидение позже сообщило, что Тегеран не собирается признавать продление перемирия, которое Вашингтон объявил в одностороннем порядке, и намерен действовать исходя из собственных интересов. Боевые действия в регионе продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.