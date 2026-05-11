Ушедший в отставку глава минобороны Латвии устроил скандал на пресс-конференции

Политик не собирается пересматривать свое решение.

Пресс-конференция подавшего в отставку министра обороны Латвии Андриса Спрудса обернулась скандалом. Он подверг критике премьера страны Эвику Силини. Об этом сообщает местный телеканал LTV.

«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиста об этом решении», — сказал политик.

Спрудс решил отреагировать на слова главы правительства Латвии, которая на своей странице в социальной сети заявила об утрате доверия к нему из-за инцидента с украинским дроном.

Он также подчеркнул, что действия Силини никак не повлияют на его решение об уходе с должности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спрудс сообщил о намерении покинуть свой пост после того, как беспилотник упал на нефтехранилище в Резекне. Он отметил, что дрон мог быть запущен с территории Украины.

