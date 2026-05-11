Мошенники сегодня во время бесед по телефону записывают разговоры и с помощью программ обработки голоса вырезают отдельные слова, чтобы использовать их в своих целях. О такой схеме рассказал портал 7Дней.ру.

«Современные технологии шагнули далеко. Даже обрывки фраз и тембр голоса можно использовать во вред. Например, чтобы подделать ваш голос при звонке в банк или при обращении к родным с просьбой перевести деньги», — говорится в тексте.

В разговоре с незнакомцами лучше произносить привычные «да», «нет», «ага» и «угу», поскольку эти слова относятся к самым явным и рискованным. Так, аферисты могут применить «да» при одобрении денежного перевода, оформлении кредита и подключения различных дорогих услуг. То же самое касается и «нет» — его превратят в отказ от важных услуг, которые влекут за собой денежные штрафы или судебные разбирательства.

Портал также в таких случаях советует ничего не рассказывать или применять в беседе «возможно», «вероятно», может быть» и другие неопределенные формулировки. Безопасными также являются встречные вопросы. Кроме того, нельзя передавать свои личные данные — ФИО, пароли, серию и номер паспорта, коды из сообщений.

