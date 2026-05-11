Первый звоночек? Врач объяснил, о каких болезнях говорит изменение походки

Изменения походки не всегда связаны с естественным старением. Они могут говорить и о появлении различных заболеваний. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-невролог Артем Багаутдинов.

Специалист отметил, что одним из тревожных признаков служит шаркающая походка, когда человек двигается мелкими шагами, а ноги не отрываются от пола. По его словам, она указывает на раннее развитие болезни Паркинсона. Вторым фактором эксперт назвал неустойчивость при ходьбе.

«Человека „ведет“ в сторону, он может слегка раскачиваться, особенно при поворотах. Появляется страх упасть, из-за чего движения становятся еще более скованными. Это уже повод думать о нарушениях работы мозжечка, проблемах с вестибулярной системой или последствиях сосудистых изменений, включая перенесенный инсульт», — сказал он.

Еще одним признаком, на который стоит обратить внимание, является изменение ширины шага. Во время ходьбы люди могут расставить свои ноги значительно шире обычного или делать слишком короткие шаги. Также сюда следует отнести и когнитивные нарушения в виде задевания мебели и плохой ориентации в пространстве.

По словам Багаутдинова, ухудшения за короткий срок вызваны инфекциями и побочными действиями препаратов. Кроме того, он советует обращать внимание на беспричинные падения.

«Даже единичное падение у пожилого человека без очевидной причины — это уже сигнал. Не „споткнулся“, а именно потерял равновесие. Повторяющиеся падения почти всегда совпадают с признаком проблемы, которую нужно искать», — уточнил специалист.

Эксперт пояснил, что для восстановления координации и укрепления всех мышц поможет полноценная реабилитация с физической терапией. Он также рекомендовал проконсультироваться по этим вопросам со специалистами.

