Полина Гагарина сообщила о своей болезни
Полина Гагарина вынуждена соблюдать режим из-за болезни
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Она отметила, что ей приходится бросать все дела, чтобы взяться за здоровье.
Певица Полина Гагарина призналась, что соблюдает постельный режим, потому что заболела. Об этом исполнительница рассказала своим подписчикам в социальной сети.
Артистка сейчас находится дома. Она предложила своим подписчикам пообщаться. При этом к обращению Полина прикрепила фотографию, на которой певица в домашней одежде лежит на кровати. Кроме того, на ее лице отсутствовал макияж.
Поклонники поинтересовались, как ей удается находить время на общение в соцсетях при столь насыщенном графике. Однако Гагарина в ответ пояснила, что сейчас имеет возможность отвлечься из-за болезни.
«Пока я заболела — могу отвечать», — написала певица.
При этом Полина подчеркнула, что с высокой нагрузкой удается справляться не всегда. По ее словам, иногда приходится все бросать и обращать внимание на свое здоровье.
Ранее Гагарина изъявила желание сменить свою деятельность. Певица хочет после завершения своей карьеры заняться педагогическим воспитанием молодежи.
