Риелтор объяснила, чем залоговое имущество отличается от арестованного жилья

Риелтор Юсова: залоговое имущество и арестованное жилье — это не одно и то же

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Эксперт призвала граждан при покупке таких объектов проверять остаток долга и возможные просрочки по коммунальным счетам.

Несмотря на повышенный интерес к залоговой недвижимости, необходимо знать, чем такое имущество отличается от арестованного жилья. Об этом для 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

«На практике залоговые объекты и арестованное жилье часто пересекаются, но не всегда это одно и то же. Ключевая разница в стадии проблемы и механики продажи. Залоговая квартира — это объект, который находится в ипотеке у банка. Если заемщик перестает платить, банк может инициировать продажу», — сообщила она.

Эксперт отметила, что при таком варианте существуют два сценария — добровольная продажа имущества с согласия кредитной организации или продажа через торги после обращения взыскания. При этом Юсова назвала первый способ «мягким».

«Когда квартира продается по согласованию с банком, это наиболее безопасный вариант среди всех проблемных объектов. Сделка проходит в стандартной форме, просто часть денег уходит на погашение кредита», — пояснила специалист.

Риелтор заявила, что такая собственность продается либо по рыночной стоимости, либо по сниженной цене. Связано это с тем, что собственнику необходимо избавиться от всех обязательств перед банком.

Что касается второго варианта, то, по словам Юсовой, такая ситуация близка к реализации арестованного имущества и проявляется это в виде ограниченного доступа к объекту, возможным проблемам с проживающими, отказ при желании оценить квартиру заранее и сложную юридическую процедуру. Она добавила, что на торгах вместе со скидкой растут и риски.

«Если же квартира продается в обычном режиме с участием банка, то цена чаще всего близка к рыночной, а иногда даже выше, особенно если объект ликвидный. При этом риски при покупке залоговой недвижимости в целом ниже, чем при покупке арестованной, но полностью не исчезают», — подчеркнула эксперт.

Риелтор указала на важность проверять остаток долга, условия снятия обременения, порядок расчетов, наличие зарегистрированных лиц и возможные просрочки по коммунальным счетам. Кроме того, она посоветовала обращать внимание на статус объекта.

Юсова считает, что в случае торга следует подходить к покупке внимательно, как при приобретении арестованного имущества.

«Залоговый объект — это более широкий и гибкий сегмент. Здесь есть как понятные, почти стандартные сделки, так и более рискованные варианты. Отличие от арестованных объектов есть, но в части торгов и проблемных ситуаций они во многом схожи. Поэтому главный принцип остается тем же: не смотреть только на цену, а глубоко анализировать сам объект и структуру сделки», — уточнила она.

